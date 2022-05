Ascensione a Floridia, non solo cavalli: pure Sperandeo e Gemelli DiVersi

Il clou dell'Ascensione di Floridia è per la serata conclusiva del 5 giugno, quando alle 22,30 sul palco di piazza del Popolo si esibiranno i "Gemelli DiVersi". L'amministrazione Carianni è riuscita a compiere il 'capolavoro' e far rinascere la secolare Festa dell'Ascensione, che sa ancora più di libertà dopo due anni di pandemia. Si tratta di un grande sforzo economico, grazie alla generosità di imprenditori, ma anche di comuni cittadini di Floridia che hanno finanziato la manifestazione. Con il Comune in dissesto finanziario non c'era altra strada da percorrere se non quella dell'autofinanziamento.

C'è da dire che l'Ascensione a Floridia è già cominciata. Convegni, spettacoli in piazza ed anche la corsa ciclistica che si disputerà domenica 29 maggio, con partenza dal Centro storico. Stasera sul grande palco della piazza

è in programma alle 21 uno spettacolo musicale con Carola Guardo, Mattia Zacame, Giulia Artale e Virginia Strano.

L'attesa più grande per floridiani e forestieri è quella per il palio ippico. Il 3 giugno avverrà il sorteggio sul sagrato della Chiesa Madre per l'abbinamento del cavallo al quartiere, mentre in serata è previsto il cabaret con Tony Sperandeo.

Le corse degli 8 cavalli cominceranno alle 15,30 di sabato 4 giugno nel tracciato di 650 metri di corso Vittorio Emanuele, mentre il giorno successivo, sempre alla stessa ora si disputerà la semifinale e la finalissima del Palio dell'Ascensione. La gara è riservata ai cavalli mezzo sangue.