Ucraina - Russia, possibile viaggio di Salvini a Mosca

Matteo Salvini potrebbe volare a Mosca domenica prossima. Le voci sulla trasferta russa non vengono confermate, né smentite dall'entourage del leader leghista, con lo stesso Salvini che resta 'coperto' sulla possibile missione di pace. "Io a Mosca? La pace merita l'impegno e lo sforzo di tutti. Ci sto lavorando, se fosse utile e possibile sarei disponibile", ha detto stasera il segretario del Carroccio parlando a Como, per la campagna elettorale. "La pace - ha aggiunto - non la ottiene andando ad accendere un cero in Duomo, che pure serve".