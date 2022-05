Siracusa, sorpreso davanti al tribunale con un taglierino: denunciato

Agenti delle Volanti hanno denunciato un siracusano di 59 anni, sorpreso all’ingresso del Tribunale di Siracusa con un taglierino per il quale non forniva una plausibile spiegazione ed un uomo di 30 anni, anch’egli di Siracusa, per guida senza patente.

Inoltre, gli uomini delle Volanti sono intervenuti per il terzo giorno consecutivo nei pressi del Teatro Greco ove hanno denunciato un giovane di 22 anni che, spacciandosi per parcheggiatore autorizzato dal Comune aretuseo, chiedeva denaro agli automobilisti.

Infine, agenti delle Volanti hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un uomo di 30 anni, sorpreso, in Viale dei Comuni, in possesso di una modica quantità di cocaina.