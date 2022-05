Agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato tre persone rispettivamente di 33 anni, e due di 30, per aver violato le norme relative al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

Gli stessi, in occasione di numerosi incontri di calcio della squadra locale, non ottemperavano all’obbligo di presentazione alla Polizia.