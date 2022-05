Covid, nel Ragusano contagi in calo: nessun nuovo decesso

Continua a scendere il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano. Il report ASP del 28 maggio segnala in totale 1.794 positivi: 1.764 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati in ospedale. Nessun nuovo decesso per cui i morti sono sempre 553. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: Acate 38, Chiaramonte Gulfi 85, Comiso 152, Giarratana 31, Ispica 89, Modica 344, Monterosso Almo 11, Pozzallo 123, Ragusa 510, Santa Croce Camerina 47, Scicli 76, Vittoria 258.