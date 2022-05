Bimbo di 4 anni sfugge ai genitori a Cava d'Aliga e viene travolto da Suv

Sono ancora gravi le condizioni di un bambino di 4 anni che è stato investito da un fuoristrada a Cava d'Aliga frazione balneare di Scicli nel Ragusano, ieri pomeriggio , nei pressi della abitazione familiare, sfuggendo al controllo dei genitori. E' stato trasferito all'ospedale Garibaldi di Catania. Sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato l'auto e il cellulare del conducente che ha prestato il primo soccorso al piccolo. Il bimbo, in primo momento era stato trasportato con l'ambulanza del 118 all'ospedale "Maggiore-Nino Baglieri" di Modica, ma qui i medici del pronto soccorso hanno affermato che non potendo effettuare la Tac per l'ennesimo guasto meccanico, ne hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Garibaldi di Catania. La direzione dell'ospedale modicano aveva già comunicato al servizio di emergenza urgenza del 118 che la Tac era guasta . Dopo qualche ora dall'incidente , un altro caso di trasferimento del 118 al pronto soccorso di un paziente, stavolta con un ictus cerebrale che , per lo stesso motivo, non ha potuto effettuare l'esame diagnostico.