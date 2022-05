L'incidente alla vigilia di Pasqua sulla strada per Floridia, "chi sà parli"

Finì sull'asfalto a terra con la sua moto Honda Sh nella strada Provinciale 12 Cassibile - Floridia. Era il 16 aprile scorso, alle 17, quando Gaetano Santoro, 54 anni, di Floridia, fu soccorso e trasportato in ospedale.

A quasi due mesi da quel tragico pomeriggio della vigilia di Pasqua, restano gravi le condizioni di Santoro. L'uomo lotta ancora tra la vita e la morte, lasciando nella più prfpnda angoscia i suoi familiari. Nell'immediatezza del fatto, avvenuto subito il curvone del carcere di Cavadonna in direzione Floridia, intervenne la polizia municipale di Siracusa per i rilievi. La famiglia Santoro, assistita dall'avvocato Emanuele Scorpo, non crede che si sia trattato di un incidente autonomo e vuole vederci chiaro su quanto accaduto. L'ipotesi più attendibile è quella che il motociclista avrebbe perduto il controllo della sua SH a causa di un altro mezzo che procedeva nella carreggiata opposta. Santoro per evitare l'impatto avrebbe sterzato, finendo la sua corsa sull'asfalto. Potrebbe essere più di un'ipotesi, perchè sarebbero state trovate nella corsia opposta tracce di una frenata. Segni di pneumatici sulla strada sono stati rilevati dall'ingegnere Corrado Italia che ha fatto i rilievi per la parte lesa. Adesso la moglie di Gaetano Santoro lancia un appello. "Se qualcuno quel maledetto giorno ha assistito all'incidente, si faccia vivo. Vada alla polizia municipale e racconti come realmente sono andati i fatti".

Si apre di fatto una caccia al 'pirata della strada', mentre il motociclista lotta per vincere la sua battaglia con la vita.