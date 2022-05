All'ospedale di Avola ampliati i posti letto della terapia intensiva

"La struttura commissariale per l'emergenza Covid, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in qualità di commissario dello Stato, ha ultimato la prima opera in provincia di Siracusa, preliminare all'ampliamento delle terapie intensive". Lo comunica Rossana Cannata, parlamentare regionale di Fratelli d'Italia, che stamattina ha partecipato alla consegna dei locali nel presidio ospedaliero "Di Maria" di Avola. "Si tratta - spiega la deputata regionale - degli uffici direzionali del presidio, amministrativi e sanitari, che finora non avevano potuto contare su una collocazione stabile.

Questa nuova sistemazione, tra l'altro, è proprio funzionale al potenziamento della terapia intensiva che si trova al terzo piano dove, fino a poco tempo fa, erano situati questi uffici. I locali ora resi disponibili potranno così permettere l'ampliamento dei posti letto della terapia intensiva, che attualmente sono 6, nonché il completamento del processo di rifunzionalizzazione e della logistica dei reparti"