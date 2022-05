Rosolini, gita di istruzione della scuola Ars a Palazzolo Acreide grazie a borse di studio di "Tornado SL"

Il Centro di formazione professionale Ars di Rosolini in gita di istruzione grazie alla borsa di studio donata da Tornado SL Evolution di Salvatore Sortino. “Formare i professionisti del domani, ma prima di tutto donne e uomini capaci di valorizzare il patrimonio culturale intorno a loro”, questo l'obiettivo primario della scuola.

Sabato, la prima uscita didattica per gli studenti Ars a Palazzolo Acreide. Una uscita frutto della donazione dell'impresa Tornado SL Evolution di Salvatore Sortino che, con una delle tre borse di studio destinate agli allievi, ha sposato il principio fondamentale di ARS - Centro di Formazione Professionale: formare i professionisti del domani, ma prima di tutto donne e uomini capaci di valorizzare il patrimonio culturale intorno a loro.

Anche questo è Ars Istruzione, acquisire quelle competenze traversali che un giorno saranno il valore aggiunto per il loro futuro professionale.

Un grazie immenso da parte della scuola a Salvo Sortino, l’imprenditore innovatore che, donando la prima borsa di studio collettiva agli studenti, ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento a seguire questi percorsi professionali. “Da imprenditori e cittadini - dichiara Sortino - abbiamo il dovere di sostenere la scuola ARS perché è la strada maestra per favorire lo sviluppo socio economico della città di Rosolini, con l’obiettivo di dare un futuro ai tanti giovani, che magari non amano studiare altre materie e vorrebbero immettersi subito nel mondo del lavoro. Fatelo – esorta gli studenti prima della partenza - ma sempre studiando. Con ARS studierete la professione che vi appassiona, perché lo studio qualsiasi esso sia è alla base del successo. ARS servirà a diminuire la disoccupazione e a contribuire alla crescita delle aziende sempre più alla ricerca di personale specializzato e qualificato".