Come rimuovere dalla spiaggia di Scoglitti la carcassa del capodoglio in avanzata decomposizione. Per decidersi il da farsi era stata convocata una riunione in Prefettura. Il vertice, con autorità sanitarie e militari, si è concluso con un nulla di fatto. E' stato, infatti, deciso di effettuare un sopralluogo per tentare di trovare una soluzione.