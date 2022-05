Studenti del Majorana di Gela protagonisti al Parlamento europeo il 31 maggio

Dopo l’esperienza di partecipazione attiva dell’ottobre 2021 in occasione degli eventi legati alla Giornata della Memoria e dell’Accoglienza e le giornate di studio europee a Madrid nel febbraio 2022, gli studenti e le studentesse dell’ IISS Ettore Majorana di Gela, saranno ancora i protagonisti di un evento sul tema dei fenomeni migratori e della protezione umanitaria.

Questa volta l’appuntamento è a Bruxelles all’interno del Parlamento europeo. Il prossimo 31 maggio alle ore 16.00 nella sala SPAAK 3C50, oltre 90 studentesse e studenti di 15 scuole italiane ed europee, avranno la possibilità di essere protagonisti.

Quattro studenti italiani ed europei, moderati da una volontaria del Comitato 3 ottobre, discuteranno circa le sfide che oggi l’azione umanitaria si trova ad affrontare e di quale dovrebbe essere l’equo supporto delle Istituzioni, prendendo spunto dalla petizione PROTEGGIAMO CHI FUGGE DA TUTTE LE GUERRE [https://www.change.org/p/proteggiamo-chi-fugge-da-tutte-le-guerre], lanciata dal Comitato 3 ottobre, che ha raggiunto ad oggi oltre 20.000 firme. Sarà per le studentesse e gli studenti l’occasione di far sentire la propria voce, in una tavola rotonda gestita interamente da loro, dinanzi ai membri delle istituzioni comunitarie.