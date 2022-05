Turismo, Portopalo lancia la sfida dell'estate: accoglienza e tanto mare

Portopalo di Capo Passero si candida ad essere la 'regina' dell'Estate 2022, grazie ad una mare incantevole e chilometri di spiaggia con sabbia bianca che si estende fino alla provincia di Ragusa. Un imprenditore, lancia la sfida alla Marzamemi. "Vogliono fare turismo e non hanno neppure l'acqua corrente, la spiaggia della Spinazza è quasi sempre invasa dalle alghe e di recente c'è un'ordinanza della sindaca di Pachino che vieta la balneazione in un tratto di mare vicino a Morghella. perchè il depuratore non depura. Quì a Portopalo siamo in condizione di garantire vacanze tranquille alle famiglie, lontano da risse e pestoni in mezzo alla strada. Voglio dire a tutti i commercianti e gli imprenditori di Portopalo di essere accoglienti e di trattare i turisti con rispetto. Oggi non mancano le strutture ricettive, i buoni ristoranti ed i locali per ravvivare le serate dei ragazzi. C'è l'opportunità di fare il salto di qualità anche approfittando delle disgrazie altrui".