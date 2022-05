Pace fatta nel Pd di Siracusa, Salvo Adorno resta al vertice del partito

Si apre una stagione nuova per il PD di Siracusa, a due anni dal congresso provinciale che ha portato all’elezione a Segretario di Salvo Adorno.

A sancire la nuova fase è stata stamani l’Assemblea provinciale, convocata e presieduta dal Presidente Paolo Amenta, con la ritrovata unità e, soprattutto, capacità di dialogo tra maggioranza e minoranza, approvando all’unanimità la relazione del Segretario Salvo Adorno, eleggendo la Direzione provinciale, completando la nomina della Commissione provinciale di Garanzia e approvando i bilanci.

Un percorso di ricucitura e coesione costruito in questi mesi con determinazione e comune senso di responsabilità dal Presidente Amenta e dal Segretario Adorno con tutte le Aree interne del partito, in particolare con la minoranza che al congresso del 2020 ha sostenuto la candidatura a Segretario provinciale di Giovanni Giuca.

La relazione del Segretario Salvo Adorno è stata condivisa e approvata all’unanimità dei presenti, con interventi di apprezzamento da parte di Vincenzo Pupillo e dell’on. Bruno Marziano.

Concluso il punto in questione, sempre con voto unanime, l’Assemblea ha: preso atto del numero dei componenti la stessa, fissato in 107; surrogato con la nomina di Gaetano Guzzardo a componente della Commissione provinciale di Garanzia il dimissionario Vittorio Padua; eletto i 72 componenti della Direzione provinciale, composta dai 70 iscritti al partito risultati eletti nell’Assemblea nel congresso del 2020, con alcune sostituzioni, più i due candidati alla Segreteria provinciale, Salvo Adorno e Giovanni Giuca.

Infine, sono stati approvati all’unanimità, dopo la presentazione del Tesoriere Vito Ancona, il rendiconto esercizio al 31 dicembre 2020, la nota integrativa alla stessa data, la relazione di gestione sempre al 31 dicembre 2020, la situazione contabile al 31 dicembre 2019 e quella al 10 settembre 2020 predisposte dal precedente Tesoriere.