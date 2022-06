Modica: firmato il patto di amicizia tra Lions, Kiwanis, Rotary e Inner Wheel

È stato firmato a Palazzo San Domenico di Modica, alla presenza del vice sindaco Rosario Viola, il patto di amicizia tra i presidenti dei cinque club service internazionali dediti al servizio presenti a Modica. Aurelio Boncoraglio, Lions Club, Giovanni Adamo, Rotary, Antonio Davì, Kiwanis, Claudia Aprile, Inner Wheel Ragusa Contea di Modica, e Marisa Tumino , Inner Wheel Monti Iblei, hanno sottoscritto un accordo “con l’intento di promuovere la fattiva ed efficace collaborazione tra i clubs per azioni congiunte e durature nel tempo”. I clubs puntano ad individuare i bisogni del territorio e della comunità, a svolgere service congiunti “che promuovano, con nuove opportunità e con mirate strategie, l’efficienza e alti valori nel commercio, nell’industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e private”, individuando una “collaborazione efficace e solidale per attenuare, risolvere e sconfiggere i problemi delle persone” e migliorare “la qualità di vita delle comunità, dare aiuto a chi ha bisogno, fornire servizio umanitario e contributi di impatto globale”. Il patto di amicizia è stato sottoscritto tenendo conto del “Celebrate Community”, un’iniziativa congiunta delle quattro principali organizzazioni mondiali di volontariato, lanciata quest’anno con un focus sul servizio alla comunità locale. Lions, Rotary, Kiwanis e Inner Wheel già dall’inizio della pandemia hanno condiviso idee su future collaborazioni. Questo primo sforzo pubblico incoraggia i clubs a mettersi in contatto l’uno con l’altro per lavorare insieme su progetti che migliorano e apportano benefici alla comunità modicana. Presenti alla cerimonia Carlo Scollo, presidente delal zona 21 del Distretto Lions Sicilia, e numerosi soci dei club service.