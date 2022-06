Sicilia, fissate per il 23 luglio le primarie del centrosinistra

Presentazioni delle candidature tra il 23 e il 28 giugno e voto telematico, sia su una piattaforma o nei gazebo, il 23 luglio. E' quanto deciso, dopo un incontro durato oltre sei ore, dal tavolo tecnico incaricato di redigere il regolamento per la selezione del candidato alla presidenza della Regione Siciliana per la coalizione progressista e del M5s. Presenti, Alfredo Rizzo per il Partito democratico, Simone Morgana per il Movimento 5 stelle e Sergio Lima per Cento passi