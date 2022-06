Zona industriale di Siracusa, primo confronto con il sottosegretario Alessandra Todde

"E' stato un primo, importante momento di confronto tra il governo, rappresentato dalla sottosegretaria Alessandra Todde (nella foto), e le varie componenti locali, nella ricerca di soluzioni concrete al complesso momento della zona industriale di Siracusa". Così i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Paolo Ficara, Filippo Scerra, Pino Pisani, Maria Marzana ed i deputati regionali Stefano Zito e Giorgio Pasqua commentano il confronto dedicato all'area industriale di Siracusa con la viceministro Alessandra Todde.

"Abbiamo apprezzato l'atteggiamento costruttivo dei partecipanti, dai sindacati agli industriali passando per i sindaci ed i colleghi parlamentari. Fatichiamo a trovare una spiegazione, invece, all'intervento dell'assessore regionale Turano, politicamente imbarazzante. Ci saremmo aspettati spirito propositivo davanti ai problemi attuali e non un abbandono poco dignitoso per polemizzare strumentalmente sulla dichiarazione di area di crisi industriale complessa. Un intervento, peraltro, tardivo quello della Regione, forse per riparare alla clamorosa svista del novembre 2020, quando non citava neanche per sbaglio l'area industriale di Siracusa tra quelle in cui investire attraverso i fondi del Pnrr, salvo poi a maggio 2021 riconoscere l'errore giocando la carta dell'area di crisi industriale complessa", ricordano i parlamentari 5 Stelle.

"Comunque, non è il tempo delle polemiche. Qui c'è da affrontare da un lato il nodo degli investimenti e dall’altro il problema legato alle sanzioni internazionali che, con l'embargo al petrolio russo, mettono in forte difficoltà Isab e di rimando l'intero polo. Il nodo va affrontato ai più alti livelli governativi e lì lo porteremo da subito, con questa prima sponda del Mise. Il tempo per intervenire c'è, ma non è tantissimo: sei mesi passano in fretta. La nostra posizione, come MoVimento 5 Stelle è chiara - spiegano Ficara, Scerra, Pisani, Marzana, Zito e Pasqua - per questa vicenda serve una soluzione tecnica ad hoc, per consentire alla società Isab di approvvigionarsi di greggio ed al polo siracusano di andare avanti. Messo in sicurezza il presente, parliamo di futuro e di investimenti per il futuro. Perchè, è chiaro, deve esserci un futuro per questa area industriale strategica per il Paese. E passa per la riconversione degli impianti e delle linee produttive, anche con aiuti pubblici. L'abbandono del fossile non avverrà a breve ma bisogna intanto cominciare. E il primo passo è garantire un futuro al grande polo industriale siciliano".