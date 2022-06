Marina di Ragusa, acqua non potabile in alcuni quartieri

Il Settore V – Politiche ambientali – Energetiche e del verde pubblico del comune di Ragusa rende noto che con Ordinanza Sindacale, per motivi contingibili e urgenti, dispone:

• divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili, alimentari e d’uso per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche limitata di acqua, presso Marina di Ragusa, nei quartieri di Punta di Mola, Santa Barbara, Gesuiti, Scalo Trapanese e sino a via Pescara e zone limitrofe, fino a nuova disposizione; nelle zone indicate, ad eccezione di quanto già specificato, l’utilizzo dell’acqua è consentito solo per uso igienico sanitario. Il divieto viene disposto a seguito dei campionamenti e degli esiti delle analisi effettuate in autocontrollo sulla rete di distribuzione idrica cittadina presso Marina di Ragusa, nei quartieri di Punta di Mola, Santa Barbara, Gesuiti, Scalo Trapanese e zone limitrofe, sono stati riscontrati parametri difformi ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n.°31 del 02/02/2001 ess.mm.ii. (valori non conformi di Nitrati) che disciplina la qualita’ delle acque destinate al consumo umano. Nei quartieri indicati sono in corso accertamenti e ulteriori prelievi di campioni delle acque in distribuzione, da sottoporre ad analisi in autocontrollo.