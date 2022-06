Musumeci alla Presidenza della Regione? Meloni: non aspetterò oltre il voto

"Ho accettato mio malgrado di attendere la fine delle elezioni amministrative, ma non attenderò oltre". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, rispondendo alla domanda dei cronisti, a Palermo, sulle difficoltà del centrodestra a trovare l'intesa sula ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione siciliana.

"Confido che non si dovrà andare da soli", aggiunge rispondendo a chi le chiede se il suo partito sia disposto a correre da solo con Nello Musumeci alle regionali qualora gli altri partiti del centrodestra non dovessero appoggiare il governatore uscente.