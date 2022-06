Venduti 12 mila biglietti per Padova - Palermo: l 'Euganeo' è già sold out

Domenica a Padova, ore 21, si disputa l'andata della finale playoff del campionato di Lega Pro tra i veneti padroni di casa e il Palermo che assegnerà l'ultimo posto in B.

Arbitro del match sarà Gualteri di Asti, guardalinee Cavallina e Bahari, quarto uomo Tremolada, Var Di Paolo, Avar Meli. Sulle panchine si sfideranno due mister di valore come Oddo e Baldini, in campo il duello sarà tra attaccanti di grande forza: i biancorossi Chiricò-Ronaldo e Ceravolo contro i rosanero Brunori-Soleri e Valente. Migliori realizzatori sono Chiricò con 13 centri e Brunori con 28. L'"Euganeo" è già esaurito con quasi dodicimila biglietti venduti in sole 18 ore. La partita sarà trasmessa su Rai Play, Sky ed Eleven Sports.