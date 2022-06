Asp di Palermo: riprendono in presenza i percorsi per le nascite

Riprendono in presenza all'Asp di Palermo i percorsi di accompagnamento alla nascita e gli incontri tematici di sostegno alla gravidanza. Vengono condotti da equipe di professionisti qualificati (ostetrici, ginecologi, neonatologi, psicologi, assistenti sanitari e assistenti sociali) dei servizi territoriali (Consultori Familiari) e ospedalieri (Punti Nascita) dell'Azienda.

"La gravidanza - sottolineano dall'Asp di Palermo - è un periodo di trasformazione che coinvolge il corpo e la mente di una donna e che non si conclude con il parto. La maternità, infatti, da' inizio ad una nuova avventura nella vita di ogni donna ed è un momento di profondo cambiamento anche per la coppia e la famiglia".

I percorsi di accompagnamento alla nascita" e gli incontri tematici sono destinati a fornire a informazioni obiettive e complete sul processo della gravidanza e del parto, sulla gestione del dolore, sulle prime cure, sulla genitorialità, sull'allattamento e sulle norme che tutelano la genitorialità.

Il corso è rivolto anche ai futuri papà per permettere loro di comprendere meglio quello che accade nel corpo e nella mente della compagna e quello che succederà in sala parto. Ed è rivolto anche alle nonne e ai caregivers scelti dalle donne.

Tutti gli incontri vengono svolti nel rispetto delle raccomandazioni di sicurezza vigenti. La prenotazione può essere fatta in qualsiasi momento della gravidanza e la partecipazione è gratuita.

Per ricevere ulteriori informazioni e prenotare, basta contattare il Consultorio Familiare più vicino al domicilio. L'elenco delle strutture è pubblicato sul sito aziendale www.asppalermo.org.