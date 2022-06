Calcio, il Modica batte il Comiso e si aggiudica la Coppa Italia: traguardo storico per i colori rossoblù

Comiso-Modica: 0-2

Marcatori: pt 44’ Pellegrino; st 22’ Tripoli

Modica: Incatasciato, Musso, Butera (30′ st Pitino), Basile, Vindigni, Misseri (20’st Tripoli), Gatto, Toscano, Pellegrino, Genovese, Drago. All. Betta

Comiso:Salerno, Di Pasquale, Cassarino (1’st Camarà), Rimmaudo, Rotondo, La Raffa Marino, Balba (34′ st Modica), Conteh, Gurrieri (19′ st Mascara), Bojang. All. Violante

Arbitro Bertolino di Trapani

Il Modica batte il Comiso nella finalissima disputata a Paternò e, dopo la promozione in Eccellenza, si aggiudica anche la Coppa Italia. Un traguardo storico per la società guidata dal trio Radenza-Pitino-Di Raimondo. I rossoblù allenati da Giancarlo Betta hanno completato una stagione da incorniciare grazie ad una seconda parte di torneo travolgente. Sul sintetico di Paternò ha prevalso la squadra più tecnica contro un Comiso che è stato promosso in Eccellenza come seconda finalista di Coppa. I gol del Modica portano la firma di due protagonisti della cavalcata rossobù: Pellegrino e Tripoli. Il team di mister Betta è sceso in campo senza gli infortunati Agodirin, Kebbeh e La Cognata, ma i sostituti non li hanno fatti rimpiangere a conferma dell'ottimo lavoro svolto dal trainer e da tutto lo staff tecnico del Modica. Adesso è il momento di pensare al futuro e al prossimo torneo di Eccellenza sperando di risolvere al più presto il problema dello stadio "Vincenzo Barone" da adeguare alle normative tecniche previste dal campionato di Eccellenza. Sarebbe un peccato vanificare il lavoro fatto durante tutta la stagione 2021-2022. Sugli spalti del Falcone-Borsellino di Paternò un discreto numero di tifosi modicani, a conferma del fatto che i colori rossoblù hanno riacceso l'entusiasmo attorno alla squadra.