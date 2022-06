Covid, nel Ragusano meno contagi ma un nuovo decesso

Scende il numero dei contagi Covid nel Ragusano ma c'è un nuovo decesso che porta la conta dei morti a 554. Nelle ultime 24 ore è deceduto un uomo di 69 anni di Ragusa. I positivi, nel report Asp del 2 giugno, sono 1.682: 1.656 in isolamento e 26 ricoverati in ospedale. Nel consueto monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe sui nuovi casi per 100mila abitanti, la provincia di Ragusa è quarta in Sicilia a quota 309: -15% rispetto alla settimana precedente (-11,7% la media regionale).