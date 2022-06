Il presidente della Regione Musumeci in visita a Monterosso Almo: incontro con il sindaco

Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel suo tour nell'isola, ha incontrato, a Monterosso Almo, il sindaco, Salvatore Pagano. Musumeci si è quindi intrattenuto, in Municipio, con il primo cittadino, con i componenti della Giunta e con alcuni consiglieri comunali. In Piazza San Giovanni ha rivolto un saluto alla comunità monterossana formulando un "in bocca al lupo" ai tre candidati sindaci del centro montano ibleo.