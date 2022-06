Covid in Sicilia con pochi casi, 678 e 5 decessi: a Palermo 279 positivi

Sono 678 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 8.654 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.910.

Il tasso di positività è poco al di sopra del 7,8 %, ieri era al 12,6%.La Sicilia è ormai stabilmente al quarto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 58.980 con una diminuzione di 209 casi. I guariti sono 1.146 mentre le vittime sono 5 e portano il totale dei decessi a 10.973. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 543, 18 in più di ieri, in terapia intensiva sono 25, esattamente come il giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 295 casi, Catania 279, Messina 387, Siracusa 58, Trapani 80, Ragusa 74, Caltanissetta 50, Agrigento 53, Enna 15.