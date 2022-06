Polizze: sempre più italiani richiedono un’assicurazione online

Negli ultimi anni il mondo è profondamente cambiato, con la diffusione di internet ha completamente stravolto tantissime abitudini.

Attualmente, una fetta sempre più ampia di utenti si affida ai vari e-commerce presenti sul web per i propri acquisti e la stessa tendenza si registra anche per la sottoscrizione di servizi come le assicurazioni online, che continuano ad essere sempre più apprezzate dagli italiani.

Alla base di questo successo ci sono tanti fattori: ovviamente, il più importante è rappresentato dalla possibilità di ottenere un risparmio, perché le compagnie online riescono a proporre tariffe più basse rispetto alle assicurazioni tradizionali.

Ma hanno un ruolo fondamentale anche la comodità e la praticità di poter stipulare una polizza in qualunque momento, anche nella comodità di casa propria. Inoltre le assicurazioni online sono diventate sempre più personalizzabili e quindi si adeguano alla perfezione alle esigenze dei singoli utenti.



Assicurazioni online: le ragioni del successo

Al giorno d’oggi si può dire che proprio le polizze online si siano affermate come il motore della ripresa dell'intero comparto assicurativo.

Naturalmente, se è vero che online si possono ottenere dei risparmi molto interessanti e trovare soluzioni per ogni tipo di esigenza, però bisogna anche sapere come muoversi tra le tante offerte.

A questo proposito, può essere utile sapere che il web mette a disposizione degli strumenti che consentono di calcolare e confrontare i preventivi di diverse compagnie assicurative, in modo da individuare con pochi click la soluzione più conveniente tra quelle che si adattano meglio alle proprie esigenze.

Ne costituisce un esempio 6sicuro.it, sito del Gruppo Assiteca che, con un’esperienza di oltre 20 anni nel settore, costituisce un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti: per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale e scopri di più! Tra i servizi offerti dal portale, oltre allo strumento di calcolo dei preventivi, è possibile trovare anche un blog con aggiornamenti, guide e consigli utili.



Assicurazioni online: tra le più richieste le polizze per i veicoli

Considerando l'elevato numero di veicoli circolanti e l'obbligatorietà della polizza RC, non stupisce il fatto che la categoria più richiesta online sia quella delle assicurazioni auto. Chi va alla caccia del risparmio solitamente si limita alla ricerca delle opzioni più economiche per rispettare l'obbligo della responsabilità civile, ma è sempre più diffusa la richiesta di polizze personalizzate, create con l'aggiunta delle garanzie accessorie di cui l'utente ritiene di avere bisogno.

Un discorso simile si può fare anche per le assicurazioni moto online: ormai la maggior parte dei centauri sceglier proprio il web per stipulare la polizza per il suo motoveicolo.

E cresce l'interesse anche per le assicurazioni per gli autocarri, i furgoni ed i veicoli commerciali: le compagnie online consentono di stipulare assicurazioni specifiche per proteggere il mezzo di lavoro e chi lo conduce e facendo un confronto dei preventivi bastano davvero pochi istanti per scegliere l'opzione più conveniente.



Soluzioni di protezione per ogni tipo di esigenza

Ma sarebbe un errore pensare che il campo delle assicurazioni online si esaurisca con le polizze per le varie tipologie di veicolo. Gli italiani dimostrano di dare sempre più attenzione anche ad altri tipi di protezione: le assicurazioni sulla vita garantiscono una certezza per il futuro, mettendo l'assicurato ed i suoi cari al riparo dalle conseguenze economiche di determinati eventi. Le polizze infortuni sono una forma di tutela della propria salute e garantiscono protezione ed indennizzi immediati.

La salute è il bene più prezioso, ma anche la casa necessita di grandi attenzioni. Basta questo per capire il grande successo delle assicurazioni sulla casa, che proteggono l'abitazione da danni e furti.

E poi ci sono le assicurazioni viaggi, polizze che mettono al riparo dagli imprevisti che possono capitare prima o durante un viaggio: la cancellazione del volo e lo smarrimento del bagaglio sono i rischi più comuni, ma ci sono polizze che coprono anche i ritardi, le spese mediche, la tutela legale internazionale e così via.