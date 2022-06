Lunedì al Teatro Greco di Siracusa le celebrazioni dell'Arma

Lunedì 6 giugno 2022, alle ore 18,45, nel Teatro greco di Siracusa, avrà luogo la cerimonia del 208° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Accanto alla tradizionale e solenne cerimonia militare, la Festa dell’Arma ospiterà, stavolta, alcune esibizioni artistiche dei giovani allievi attori dell’Accademia di teatro della Fondazione INDA e del 13° Istituto comprensivo Archimede, mentre le marce militari saranno eseguite dagli studenti del Liceo Gargallo.

L’evento si svolgerà alla presenza di una rappresentanza di militari in servizio, quale momento di celebrazione dei sentimenti e valori che ispirano l’operato quotidiano dei Carabinieri, di commemorazione dei caduti in servizio e di premiazione dei militari distintisi nell’espletamento di attività istituzionali.

Nella circostanza, si darà lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell'Ordine del giorno del Comandante Generale dell'Arma.

Il Comandante Provinciale, Col. Gabriele Barecchia, e le altre autorità presenti consegneranno encomi a Carabinieri che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.

La presenza della cittadinanza e degli operatori dell’informazione è particolarmente gradita.

Nella stessa serata della cerimonia, a conclusione dell’evento, sarà inoltrato un dettagliato comunicato.