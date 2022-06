Calcio, il Siracusa seleziona allenatori di tutta la provincia per il settore giovanile

Individuare istruttori di scuola calcio e allenatori di squadre giovanile che abbiano esperienza, qualifiche e competenze per far parte del progetto ASD Città di Siracusa. Sarà questo il primo step ufficiale, per la nuova stagione, della società azzurra, che sta lavorando con dedizione ed entusiasmo per l’immediato futuro. Il dottor Pietro Tamburo e il suo collaboratore, mister Gianluca Lombardi, responsabili del settore giovanile della società, incontreranno i tecnici di Siracusa e provincia lunedì 13 giugno alle ore 15 allo stadio “Nicola De Simone”. I colloqui serviranno per selezionare i professionisti che dimostrino di avere caratteristiche e qualità adatte per il progetto “Next Level”, ideato 8 anni fa e sperimentato con grandi successi nel calcio ma anche in altre discipline sportive. Chi volesse partecipare, dovrà prenotarsi contattando il segretario della società, Giovanni Abela, entro venerdì 10 giugno. Potrà farlo chiamando al 3891029820 o inviando un messaggio whatsapp allo stesso numero telefonico.

Dalla prossima stagione la società aretusea avrà un’importante scuola calcio e presenterà ai nastri di partenza dei rispettivi campionati formazioni di Primi Calci, Pulcini, Esordienti, under 15, under 17 e under 19. E sarà presente anche nel calcio femminile.