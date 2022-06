Da lunedì 6 giugno a giovedì 10, a causa dei lavori in corso, il viale Ermocrate sarà percorribile solo in uscita da Siracusa, cioè da piazza della Stazione a via Columba. La limitazione, però, riguarderà solo le ore di cantiere, cioè dalla 7 alle 16.

Lo stabilisce un’ordinanza del settore Trasporti e diritto alla mobilità.