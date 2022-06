Picchia e minaccia la convivente in strada, 46enne arrestato a Trapani

I carabinieri di Trapani hanno arrestato un 46enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto dopo che un cittadino aveva segnalato una presunta aggressione in strada.

Secondo gli inquirenti, il 46enne sarebbe stato sorpreso mentre ancora stava picchiando e minacciando una donna, rivelatasi essere la convivente. I militari dell'Arma si sarebbero subito frapposti tra i due in modo da evitare più gravi conseguenze. Nella circostanza, il 46enne avrebbe opposto resistenza all'azione degli carabinieri, spintonandoli e minacciandoli. La donna, dopo aver ricevuto le cure dal personale sanitario del Pronto soccorso di Trapani, ha riferito agli inquirenti che il coniuge "avrebbe compiuto abitualmente comportamenti vessatori nei suoi confronti, consistenti in percosse, minacce ed ingiurie". L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.