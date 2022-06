Calcio, domani in campo Padova e Palermo: primo atto per la finale play off

Primo atto della finale dei play-off di serie C. All'"Euganeo" (ore 21) si gioca domani la gara di andata Padova-Palermo, tra le due contendenti rimaste in corsa per un posto nel campionato cadetto. Per i veneti è il secondo tentativo consecutivo per cercare di cancellare l'amarezza della passata stagione quando il sogno svanì ai calci di rigore contro l'Alessandria. I biancoscudati erano tra i più accreditati alla vigilia per la promozione diretta, non arrivata per via del fantastico cammino del Sudtirol che ha chiuso a 90 punti, cinque in più del Padova, nonostante con Massimo Oddo in panchina, subentrato a Pavanel a fine febbraio, ha comunque intrapreso una straordinaria rimonta. Poi la storia recente dei play-off con la sfida al secondo turno nazionale contro la Juve Under 23 vinta in trasferta per 1-0 e persa in casa con lo stesso punteggio (qualificazione ottenuta in qualità di testa di serie. In semifinale, invece, i veneti hanno trovato il Catanzaro pareggiando in trasferta a reti bianche e vincendo all'ultimo respiro, in rimonta per 2-1, la gara di ritorno.

Dall'altra parte il grande entusiasmo del Palermo, spinto dai suoi 35 mila tifosi. Un campionato in gran parte anonimo con un grosso handicap dovuto a scarsi risultati e gare incolore in trasferta fino all'avvento di Silvio Baldini subentrato a Giacomo Filippi a fine dicembre. Il tecnico toscano ha avuto il merito di avere dato una identità di gioco alla squadra e di averle trasmesso una mentalità vincente, anche attraverso dichiarazioni "forti", come nel suo stile. In più il Palermo ha usufruito della consacrazione di Matteo Brunori che con 28 gol, play-off, compresi, risulta il bomber più prolifico in Italia. Alla fine i rosanero hanno chiuso al terzo posto grazie a 4 successi finali, compreso quello in trasferta sul campo del neopromosso Bari all'ultima giornata. Ai play-off la squadra ha espresso il meglio di sé soprattutto fuori casa: nel primo turno nazionale il Palermo ha battuto a domicilio la Triestina (2-1) per poi pareggiare 1-1 davanti al proprio pubblico; nel secondo turno, 2-1 in casa della Virtus Entella e 2-2 al Barbera; in semifinale, contro la FeralpiSalò, successo sia esterno (3-0) che interno (1-0). E ora una città intera sogna la promozione.

(Nella foto Matteo Brunori)