Uccise con un Suv a Vittoria due cuginetti: Rosario Greco agli arresti domiciliari

Va ai domiciliari Rosario Greco, il vittoriese condannato per omicidio stradale per l'uccisione dei due cuginetti Alessio e Simone D'Antonio, morti l'11 luglio 2019. Greco, già da tre giorni, ha lasciato il carcere e si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Vittoria.

"Siamo arrabbiati e delusi, questa è una giustizia ingiusta - dice Alessandro D'Antonio - padre del piccolo Alessio. Non riusciamo a capire quale motivazione possa aver trovato il giudice per concedere i domiciliari".

La Cassazione a marzo ha annullato la sentenza d'appello con la quale Greco era stato condannato a 9 anni. Il processo dovrà dunque essere ricelebrato.