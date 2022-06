Lagalla segnala rifiuti sui social: la Rap piazza i cestini

Prima de Forum con l'ANSA, il cronista fa notare a Roberto Lagalla, candidato sindaco per il centrodestra, le aiuole delle panchine piene di rifiuti (lattine, carta, bottigliette) nell'installazione della Rosa dei Venti realizzata da qualche giorno, all'inizio di via Emerico Amari (dove ha sede l'ANSA), proprio all'uscita del porto di Palermo da dove sbarcano ogni giorno centinaia di turisti per visitare la città: nella piazza attorno non c'erano cestini per la raccolta della spazzatura.

Lo staff di Lagalla pubblica le immagini del degrado nella pagina Fb del candidato, poco dopo arriva la risposta della Rap che sistema quattro cestini nella piazzetta.

"Ringrazio per il tempestivo intervento la Rap che ha provveduto a installare nuovi cestini gettacarte in via Emerico Amari, attorno alla piazza con La Rosa dei Venti - dice Lagalla - Ieri ho segnalato attraverso i social i primi segni di ordinario degrado nel punto in cui i crocieristi accedono alla città e responsabilmente, in tempi rapidissimi, è stata risolta questa discrasia. Adesso servirà più senso civico dei cittadini e maggiore controllo. Una città più pulita è una città più vivibile e accogliente". "La celerità negli interventi sarà la cifra della mia sindacatura", conclude Lagalla.