Al Palio di Floridia due ospiti illustri: Musumeci e l'ex ministra Azzolina

E' stato un successo di pubblico, ma anche di speranza per Floridia, la prima del Palio dell'Ascensione. Nella giornata delle qualificazione tutto si è svolto senza intoppi, nè incidenti. Protagonista della corsa dei cavalli è stato il pubblico delle grandi occasioni che ha assistito alle corse dietro le transenne di corso Vittorio Emanuele. Alcuni sindaci della provincia di Siracusa hanno raccolto l'invito del padrone di casa, Marco Carianni. Ma nel corteo delle autorità che ha attraversato il percorso di gara, non sono mancati personaggi illustri della politica, come il presidente della Regione uscente, Nello Musumeci e l'ex ministra della Pubblica istruzione, Lucia Azzolina, già da qualche giorno in zona, essendo, floridiana doc.

Domani si replica con le finali e le finalissime. Poi in serata in piazza del Popolo i festeggiamenti dell'Ascensione 2022 si chiuderanno con il concerto dei 'Gemelli DiVersi'