Aeroporti, a Palermo a maggio 700 mila passeggeri

Il mese di maggio fa segnare un altro record per l'aeroporto internazionale di Palermo 'Falcone Borsellino'. E' la prima volta che a maggio il numero dei passeggeri in transito supera il tetto di 700 mila.

Ma c'è anche un'altra buona notizia: nei primi cinque mesi del 2022 i numeri sono tornati ad essere agli stessi livelli del periodo pre-pandemia (2019). Per la precisione, nel mese appena trascorso i passeggeri sono aumentati del 7,34% rispetto allo stesso mese del 2019: 704.577 contro 656.406. E' invece del 2,6 per cento l'incremento del numero di voli da e per lo scalo aereo palermitano: 4.978 contro 4.852 di maggio 2019 (l'aeroporto di Palermo è tra gli scali che hanno avuto una maggiore crescita percentuale del numero di voli).

Numeri in aumento che incidono sul periodo gennaio-maggio. E la sorpresa è il raggiungimento dei livelli di traffico del 2019 (-0,98%): 2.459.510 contro 2.483.779 di gennaio maggio 2019. Ciò indica che a giugno si prevede il sorpasso sul 2019. Aumenta del 5,43% il numero dei voli: 19.755 contro 18.738 di gennaio-maggio 2019.

Il traffico internazionale ha inciso per il 29% su maggio e ha raggiunto il 23,5% sul periodo gennaio-maggio. Le previsioni per il mese di giugno indicano inoltre che sarà un altro mese da record.

Infine per il lungo ponte dei primi di giugno (dal 2 al 5), le stime prevedono 675 voli (+2,5% rispetto al 2019) - per il 69% si tratta di traffico domestico - e il transito di circa 95 mila passeggeri (+5% rispetto al 2019).