Selinunte, cade da dirupo, ricoverato in ospedale a Palermo

Un giovane nordafricano è ricoverato all'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere caduto da un dirupo a Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani. Il ragazzo, per cause da accertare, la scorsa notte aveva scavalcato una zona che risulta essere stata transennata da tempo proprio per evitare che qualcuno potesse sporgersi correndo un pericolo. Un muretto, secondo le prime ricostruzioni, ha ceduto improvvisamente e il giovane è finito in un burrone precipitando da un'altezza superiore a dieci metri. Numerose le contusioni e le ferite, e così dopo un primo ricovero a Castelvetrano, è stato stabilito il trasporto nel capoluogo siciliano.