Presentato a Realmonte il Premio letterario 'Scala dei Turchi Dina Russiello'

La magia della parola scritta per esaltare la magia naturale del paesaggio. La cultura per arricchire di bellezza uno scenario che bello lo è già di suo, la Scala dei Turchi di Realmonte, la bianca scogliera candidata a diventare patrimonio dell'Unesco.

È stato presentato ieri nell'aula consiliare del Palazzo comunale di Realmonte il «Premio letterario Scala dei Turchi - Dina Russiello», organizzato dall'Associazione culturale «Casa del libro - Pascal Schembri» con il patrocinio del Comune di Realmonte. Ad agosto verranno assegnati sei riconoscimenti letterari e quattro premi speciali per una manifestazione culturale che si pone l'obiettivo di promuovere il territorio e un bene ammirato da tutto il mondo come la Scala dei Turchi.

Il presidente dell'associazione, lo scrittore italo-francese Pascal Schembri, ha illustrato il valore culturale del Premio e del programma della serata di consegna dei riconoscimenti, in calendario sabato 27 agosto 2022, a Realmonte. La premiazione avrà luogo con lo sfondo della bellezza architettonica naturale della Scala dei Turchi. «Con questa iniziativa l'Associazione culturale Casa del libro - Pascal Schembri - afferma il presidente - darà voce a un territorio che ha bisogno di nuova linfa culturale e di fare scoprire alle nuove generazioni il valore della lettura».

«L'amministrazione comunale - dichiara il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca - ha accolto con entusiasmo la proposta di Pascal Schembri perché un premio letterario dedicato alla Scala dei Turchi va nella direzione di valorizzare un territorio che vuole crescere facendo ricorso a tutte le risorse che ha a disposizione, la bellezza, la promozione di un territorio, la legalità, tutto ciò che possa essere utile alla crescita di Realmonte».

Nato a Realmonte e residente a Parigi da più di quarant'anni, Pascal Schembri è uno scrittore molto prolifico.

Scrive romanzi, thriller, saggi e pamphlet in quantità tale da pubblicarne ben quarantadue nell'arco di tredici anni.