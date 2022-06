Referendum, Dc Nuova: domani sit -in davanti la sede Rai di Palermo

I dirigenti regionali della Democrazia Cristiana Nuova, Eleonora Gazziano (nella foto), già aderente al digiuno di dialogo promosso dalla tesoriera del Partito Radicale e dal Presidente del Senato Roberto Calderoli, e Andrea Piazza si troveranno domani, lunedì 6 giugno, insieme a tanti altri amici del partito, davanti alla sede Rai di Palermo, in via Strasburgo, per un sit-in pacifico.

"Uniti pet rafforzare il diritto umano e inalienabile all’informazione, per il diritto dei cittadini alla conoscenza dei referendum negato ad oggi da tutti i servizi pubblici radiotelevisivi", dicono i due dirigenti.