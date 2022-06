Magia del Palio, i cavalli a Floridia fanno superare il banco di prova al giovane sindaco

Se tanto poté un cavallo a Troia, come racconta Omero nel suo epico poema, tanto ha potuto un cavallo a Floridia. Chi avrebbe mai detto che il giovane sindaco di Floridia, Marco Carianni, sarebbe riuscito con caparbietà e intelligenza a riportare il palio ippico dell’Ascensione a Floridia? Avevamo scritto che questo traguardo sarebbe stato il banco di prova di Carianni. Ebbene, trascorsi i primi due giorni di festeggiamenti, si può ben dire che il traguardo è stato egregiamente superato: non solo Carianni ha riportato il Palio dell’Ascensione a Floridia, ma lo ha anche riconsegnato ai floridiani, alla tradizione, alla cultura e alla legalità. Un traguardo epico. Ma l’Ascensione è stato anche il primo banco di prova per la neo-assessore alla cultura Serena Spada, che ha dimostrato (come sempre) talento organizzativo e notevole capacità di districarsi tra le mille difficoltà che comporta l’organizzazione di un evento come l’Ascensione. La presenza, all’apertura della competizione, della massima autorità del governo regionale, il Presidente Nello Musumeci, insieme a quella del questore, delle autorità prefettizie e di sicurezza pubblica, oltre a una delegazione di sindaci provenienti da comuni in cui si celebravano un tempo rinomati palii ippici, sancisce la solennità e l’importanza del ritorno del Palio dell’Ascensione come ‘partenza’ per il rilancio del progetto del ‘circuito dei palii di Sicilia’ di cui scrivevo nel lontano 2001, un progetto ambizioso che, se realizzato, darebbe un sensibile impulso all’economia dei comuni legati da questa tradizione. Il Palio dell’Ascensione ritorna ai floridiani, dicevamo. Una macchina organizzativa quasi perfetta ha consentito due giornate di festeggiamenti in serenità e condivisione, testimoniando l’immensa capacità della comunità di fare rete con le associazioni che si sono prodigate per la realizzazione di significative iniziative culturali: dalla Proloco cittadina, organizzatrice dell’intera manifestazione, alla Imago, dall’AUSER al parco storico ‘Lucia Migliaccio’ e alla FIDAPA, passando per la Misericordia e le tante associazioni culturali e di volontariato che, come sempre, danno il loro contributo per garantire sicurezza e protezione, a supporto dei presidi di sicurezza pubblica. Insomma, è stata una gran festa di popolo con il fiore all’occhiello della presenza dei quartieri nella tradizionale sfilata lungo il corso e con sagre eno-gastronomiche nel cuore del centro storico per la riscoperta di antichi sapori. Un pubblico fluviale si è riservato nel salotto della città partecipando nelle prime due sere a una festa dalle antichissime origini contadine ma sempre viva nel cuore di tutti. Il Palio dell’Ascensione è il palio più antico di Sicilia e tra i più antichi d’Italia; più antico dello stesso Palio di Siena, come ho più volte dimostrato in sedi autorevoli di confronto scientifico. Nel corso dei secoli, dal 1461 ad oggi, esso ha subito trasformazioni che ne hanno cambiato, anche radicalmente, il volto. Una cosa non è mai cambiata in tutto questo tempo: l’amore e l’attaccamento alla festa dell’Ascensione da parte di tutti i floridiani, di chi li ha rappresentati da secoli – da decurioni, a podestà e a sindaci - e di chi li rappresenta oggi. Lunga vita al Palio!

Salvo Sequenzia