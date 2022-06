Esplode una bombola di gas, un morto e una donna ustionata a Sortino

Un morto ed una donna ferita a Sortino per l'esplosione di una bombola del gas. La tragedia si è consumata questa mattina verso le 4 in una palazzina di via Carlentini, nel centro collinare. Pare che nell'appartamento ci fosse una fuoriuscita di gas e quando il proprietario ha acceso la luce del vano cucina, s'è verificata l'esplosione. Vincenzo Failla, 55 anni, è stato investito dal fuoco e non c'è la fatta a mettersi al riparo dall'inferno di fuoco che si era sprigionato. Nell'esplosione è rimasta gravemente ferita la sorella della vittima. La donna è stata portata fuori dall'abitazione dai vicini di casa che l'hanno consegnata ad un'ambulanza del 118 che l'ha subito trasferita al Centro grandi ustionati del Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sortino, la polizia municipale ed i carabinieri. L'incendio è stato spento dopo almeno due ore di lavoro, mentre iniziava a fare giorno. La morte di Vincenzo Failla ha lasciato sgomenta l'inter comunità di Sortino. Sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco sulla staticità delle abitazioni confinanti con la casa della vittima.