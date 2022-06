Trapani, chiede denaro: minaccia di far saltare in aria la casa della madre

Minaccia di far saltare in aria la casa della madre che si rifiuta di dargli il denaro per acquistare la droga. É finito in manette un 20enne tossicodipendente che ha spedito alla madre una foto con una bombola di gas e un accendino, per dare forza alla sua richiesta di soldi per procurasi lo stupefacente. Pronto l'intervento degli agenti della squadra mobile di Trapani, che allertati dalla donna, hanno arrestato il giovane con l'accusa di tentata estorsione.