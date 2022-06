Il quartiere Piazza vince il Palio dell'Ascensione a Floridia con 'Zingaro Baio'

E' stata una finalissima al cardiopalma, così come da pronostico, decisa negli ultimi metri del tracciato di corso Vittorio Emanuele, con un testa a testa tra Corallu e Zingaro Baio. Nella fatidica salita del percorso di quasi 700 metri, c'è stata l'accelerazione del castrone baio di 7 anni e Carmelo Zappulla ha tagliato per un soffio per primo la dirittura d'arrivo. E' stata un'esplosione di gioia per i sostenitori del quartiere Piazza che dopo l'arrivo hanno lanciato un urlo liberatorio e tanti applausi per il fantino più veloce. Ma è stata una bellissima finale con Corallu, con alla monta Gabriele Cannarella, che in avvio aveva guadagnato un vantaggio che lasciava ben sperare ai tifosi di Vignalonga. Ma la performance di Zingaro Baio è stata ineccepibile, così come quella del fantino che ai 250 metri finali ha operato il sorpasso, alzando alla fine le mani al cielo. La finalissima del Palio di Floridia è stata spettacolare sotto il profilo tecnico. Il successo del cavallo di proprietà della scuderia di Salvatore Miano, è comunque stata una sorpresa. Ha sovvertito il pronostico della vigilia che dava favorito Carabina Desert (Taverna) arrivato al quarto posto, cedendo il podio a Casper Ghost (Chianu I Masciu Vartulu) con alla monta l'esperto fantino Giovanni Formica. Nella finale per il settimo ed ottavo posto, a tagliare per primo la dirittura d'arrivo è stato il cavallo abbinato al quartiere Santuzzo, Coralina con alla monta Giuseppe Cannarella. Fanalino di coda, Arrogante Vitzese che era in gara per il rione Marchesa, montato da Formica. Coralina ha avuto un avvio fulmineo ed ha condotto senza mai rischiare fino al termine. Il quinto posto del Palio è andato al quartiere Stazione Orti di Nava che ha chiuso la corsa con una vittoria grazie alla prestazione di Bontour con il fantino Gabriele Cannarella. Il 'grigio' della Stazione ha avuto come antagonista Carlo Magno del Carmine con alla monta Giuseppe Manuele. Ma fra i due avversari non c'è stata competizione, troppo forte il mezzo sangue della Stazione. Prima delle finalissime, sul tracciato di corso Vittorio Emanuele c'è stato uno spettacolo dell'Associazione Equestre di Grammichele. La finale del primo e secondo posto è stata preceduta da un'esibizione degli sbandieratori di Floridia. Alla fine, emozionato il sindaco di Floridia, Marco Carianni, quasi con le lacrime agli occhi. "Sono due mesi che non dormo per questa Ascensione - ha detto il primo cittadino - Emozionato? Sì lo sono, vedendo i miei concittadini felici per questo grande evento. Sono soddisfatto per avere fatto rivivere alla città una tradizione che rischiava di andare perduta".

Leandro Messina