Spacciava stupefacenti a domicilio, un obbligo di dimora a Giarre

I carabinieri della stazione di Mascali e di Giarre, con il supporto del nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, nell’ambito delle attività info-investigative finalizzate ad arginare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno organizzato uno specifico servizio di osservazione che, oltre a consentire di individuare esattamente l’immobile all’interno del quale un giovane sarebbe stato segnalato come attivamente impegnato nello spaccio dal proprio domicilio, ha fatto rilevare un anomalo andirivieni di persone dalla casa del sospettato. La perquisizione è stata effettuata con l’ausilio del cane labrador Ivan, che ha ispezionato gli ambienti, fiutando tracce diffuse di stupefacenti. E' stato recuperato uno zaino lanciato dalla finestra poco prima dell’ingresso in casa contenente marijuana e hashish, nonché la somma contante di oltre 5mila euro e un bilancino elettronico di precisione con materiale idoneo per il confezionamento dello stupefacente. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane l’obbligo di dimora.