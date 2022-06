Catania, consegnava le dosi a domicilio: bloccato dai 'lupi' in via Genova

I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne catanese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo si è svolto nel quartiere di San Cristoforo, nella tarda serata di ieri. Grazie ad un’attività info investigativa già avviata, i militari hanno deciso di sottoporre a controllo il 20enne che transitava in via Genova a bordo di una Vespa Piaggio. Il giovane, sospettato di effettuare consegne a “domicilio” previa ordinazione telefonica su canali come Telegram e WhatsApp, è stato fatto scendere dal suo mezzo ed è stato sottoposto a perquisizione. Aveva con se 10 dosi di cocaina nascoste all’interno di una tasca del suo giubbottino smanicato, di due dosi di hashish e la somma di denaro contante di 1.240 euro, ritenuta provento dello spaccio, nascosti in una tasca dei pantaloni. La perquisizione, estesa al motociclo e all’abitazione, ha consentito di rinvenire e sequestrare all’interno del cassettino portaoggetti 5 bustine termosaldate con all’interno marijuana amnesia del peso complessivo di 6,70 grammi. C'erano anche altri 300 grammi di amnesiae 21,5 grammi di md (ecstasy), insieme ad un bilancino digitale di precisione/materiale idoneo al confezionamento. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.