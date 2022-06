Rosolini, l''hairstylist Toni Pellegrino incontra 450 studenti del Centro di formazione ARS

Un appuntamento motivazionale per quattrocentocinquanta studenti acconciatori che avranno la possibilità di prendere spunto e ispirazione da una storia di successo, sacrifici e impegno.

Su invito dell’A.R.S. scuola professionale di Arti e Mestieri, mercoledì 8 Giugno sul palco dell’Auditorium “La Pira” di Rosolini , Toni Pellegrino racconterà la propria esperienza personale e professionale ai ragazzi provenienti dalle diciannove sedi della scuola.

L’hairstylist ripercorrerà le fasi salienti della sua storia: dalla nascita in Svizzera al rientro in Sicilia; dal primo viaggio affrontato da solo - appena adolescente – per iniziare la formazione professionale, fino alla fondazione del marchio che porta il suo nome.

In mezzo tanti sogni e tanti progetti, la popolarità grazie alla trasmissione del pomeriggio di Rai 2 “Detto, fatto”, lo studio costante che lo ha portato alla codifica di un Metodo di Taglio, Colore e Piega di grande successo.

“Ringrazio infinitamente l’A.R.S. per questo invito. Raccontare il mio percorso – commenta Toni Pellegrino - è sempre un’emozione. Farlo davanti a 450 giovanissimi aspiranti parrucchieri sarà una scarica di adrenalina fortissima. Ne immagino i sogni, le paure, le ambizioni. Spero di poter dare dei consigli utili per il loro futuro”.

Sul palco insieme con Toni Pellegrino saliranno due dei suoi più brillanti allievi: Carmelo Agosta, direttore del salone TONIPELLEGRINO di Modica, e Salvo Peluso, titolare del salone di Noto affiliato al marchio.

Due esempi di come, studiando e impegnandosi, si possano raggiungere presto risultati concreti e di come si possa essere contemporaneamente artigiani, artisti e imprenditori.

Daranno il loro benvenuto a Toni Pellegrino e a tutti gli intervenuti il presidente dell’ARS Giuseppe Maria Sassano e il direttore generale Salvo Lo Bianco. A fare gli onori di casa sarà Anita Latino, coordinatrice della sede ARS di Rosolini, L’appuntamento è in programma alle ore 10. Sarà possibile seguire l’incontro in streaming tramite la pagina Facebook arsitstruzione.