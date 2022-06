Il tormentone Pachino, si è dimesso il vice sindaco Ninni Nicastro

Pachino, un paese che non ha pace sotto il profilo amministrativo e non potrà sicuramente averne fino a quando a dirigere l'opera, saranno i soliti noti. E' di questa mattina la notizia delle dimissioni dell'assessore e vice sindaco, Ninni Nicastro. Nelle motivazioni il commercialista ha scritto che lascia per "sopraggiunti motivi personali". Nicastro era stato nominato in quota Diventerà bellissima il 29 gennaio scorso, dopo, l'uscita dall'esecutivo di Alfredo Spiraglia, Roberto Arangio e Sebastiano Mandalà. L'ex vice sindaco ha comunque lasciato il Movimento del presidente della Regione, Musumeci per aderire all'Mpa di Raffaele Lombardo, così come la sindaca Carmela Petralito e la consigliera Maria Concetta Monaco. I protagonisti della prima ora alle ultime amministrative a Pachino, si sono liquefatti come neve al sole. Anche Fratelli d'Italia, il partito che ha preso il maggior numero di consensi, è rimasto al palo.