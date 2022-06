Siracusa, mostra fotografica "Sulle strade della bellezza, la sicurezza stradale in uno scatto"

Nell’ambito delle attività finalizzate ad innalzare e stimolare i livelli di sicurezza stradale e la diffusione della conoscenza delle principali norme del codice della strada, la Polizia Stradale di Siracusa - in collaborazione con il Parco Archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro – ha promosso una iniziativa che coniuga la bellezza del territorio, la sua arte, la sua storia, con la conoscenza del territorio stesso, sia al fine di valorizzare il vasto patrimonio sia per sostenere e sviluppare la cultura della legalità che, inevitabilmente, passa anche attraverso il rispetto della sicurezza. Cuore del progetto una serie di scatti fotografici, affidati all’occhio esperto e

alla professionalità di Luigi Nifosì che ha magistralmente immortalato pattuglie della Polizia Stradale in alcuni tra i siti più prestigiosi del territorio. Per l’attuazione del progetto è stata fondamentale la collaborazione del IV

Reparto Volo di Palermo della Polizia di Stato per le foto aeree, del Parco della Neapolis e dell’Inda per il sostegno dato alla realizzazione della Mostra. L’inaugurazione è prevista per giovedì 9 giugno, alle ore 18,30, presso il “Cafè Neapolis” dell’Anfiteatro Romano. La mostra rimarrà in esposizione sino al 4 settembre.

FOTO: LUIGI NIFOSI'