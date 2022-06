Vittoria, il consigliere Giuseppe Scuderi (FdI): Scoglitti ridotta ai minimi termini

“Il sindaco di Vittoria continua, sui social, ad addossare la colpa agli altri e tutto ciò per distrarre dalla propria incapacità amministrativa. Purtroppo, da quando era stato primo cittadino a oggi è cambiato il mondo. E Aiello, così come avevamo paventato, si è trovato del tutto impreparato ad affrontare una macchina burocratica completamente differente da come funziona, adesso, nella realtà. E, quindi, l’unica cosa che rimane è prendersela con i predecessori”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, il quale cerca di tracciare il quadro della situazione. “Purtroppo, Scoglitti – aggiunge – in quello che dovrebbe essere l’avvio della stagione estiva è di fatto impraticabile. E non vogliamo neppure immaginare che cosa accadrà da qui a qualche settimana. Al porticciolo, progetto avviato dall’amministrazione Moscato, i lavori sono fermi. L’area fitness, creata sempre dall’amministrazione Moscato, utilizzata sino a questo inverno, è transennata. Nessun intervento riparatore. I lavori al lungomare (altro progetto voluto dall’amministrazione Moscato) vanno a rilento. Voglio ricordare che in conferenza stampa, mesi addietro, la Giunta Aiello annunciò che gli interventi sarebbero stati completati a giugno. Il ponte di Kamarina, inoltre, è chiuso. Non dipende dal Comune di Vittoria ma il sindaco della nostra città potrebbe concertare con gli altri colleghi una soluzione per evitare che Cammarana e tutte le attività economiche della zona siano isolate. Come se non bastasse, c’è anche un branco di cani, in alcuni tratti della spiaggia, che si sposta continuamente e che terrorizza passanti e runner. E, poi, la spazzatura a ogni angolo di strada, la mancata pulizia delle strade, i cigli stradali senza scerbatura, l’acqua che continua a non arrivare nelle abitazioni, la pulizia delle spiagge inesistente, il programma estivo di cui ancora non si sa nulla. Ecco i reali motivi per cui l’assessore della frazione di Scoglitti si è dimessa e le ragioni per cui alcuni consiglieri di maggioranza si sono defilati. E’ fin troppo evidente l’incapacità operativa di questa Giunta”.