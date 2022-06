L'Ascensione di Floridia diventa business: finite scorte di acqua minerale

"Ci dispiace, ma l'acqua minerale è finita. Sia liscia che gasata". Così l'Ascensione 2022 di Floridia è diventata un business per le attività commerciali del Centro storico. Sicuramente non preparati ad ospitare un evento, con tanta folla.

Ieri sera dopo le corse dei cavalli, saranno stati quasi 20 mila le persone ad affollare piazza del Popolo e piazza Umberto. Un week end che ha regalato festa e magia con un'atmosfera che si era persa nel tempo. Poi lo spettacolo dei Gemelli Di Versi, il loro hip hop, con i più giovani in grande visibilio. Concerto preceduto dalla premiazione del Palio Ippico con un unico protagonista: il sindaco Marco Carianni. E' stato lui a crederci ed a volerlo, sfidando scetticismo, burocrazia ed anche i soldi. Ma è stata sfatata anche la leggenda della tircheria dei floridiani. "Sono stati generosi con la nostra amministrazione - ha detto il primo cittadino - Dagli imprenditori della zona artigianale ai nostri concittadini che vivono in America, ma vicini con il cuore e tanti commercianti diventati sponsor dell'Ascensione. Grazie per la loro generosità".

Il Palio ha portato notorietà a Floridia, ma anche liquidità nei locali del centro storico e non solo. In molto hanno finito tutte le scorte di bevande e di cibo. C'è chi si è consolato con un ottimo gelato al torrone.