Referendum Giustizia, sit in della DC Nuova nella sede di Palermo della Rai

Si è svolto questa mattina il sit-in organizzato dai dirigenti regionali della Democrazia Cristiana Nuova, Eleonora Gazziano, che in passato ha partecipato al digiuno di dialogo promosso dalla tesoriera del Partito Radicale e dal Presidente del Senato Roberto Calderoli, e Andrea Piazza. Presente al sit-in anche il Commissario Regionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro. “Sembra di essere tornati indietro di oltre 40 anni quando il servizio pubblico radio televisivo metteva il bavaglio ai referendum. Partendo proprio da quella storia ho voluto riproporre simbolicamente il bavaglio all’informazione che Pannella e tanti altri hanno sempre condannato”. Lo dichiara Eleonora Gazziano, responsabile regionale Diritti Umani e Civili della DC Nuova. “L’informazione è un diritto umano e inalienabile – ricorda -, non informare cittadini lasciandoli navigare nel mare della non conoscenza equivale ad un attentato alla Democrazia. La riforma del sistema giudiziario oggi non è più utile ma è divenuta necessaria. Sono in sciopero della fame già da due giorni e continuerò fino a quando il

servizio informativo nazionale non si ravvedrà, provvedendo all’istruzione e all’informazione adeguata di tutti i cittadini, negato ad oggi da tutti i servizi pubblici radiotelevisivi”.