Salvini a Palermo: "Operai di Priolo sono una priorità, sanzioni danneggiano Italia"

"Gli operai di Priolo sono una priorità. Per ora le sanzioni danneggiano l'Italia non la Russia. Qui c'è il rischio che restino per strada migliaia di persone che lavorano alla raffineria". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della presentazione della lista Prima l'Italia in vista delle elezioni comunali di Palermo di domenica prossima .

"Paolo Borsellino sapeva che rischiava di morire. Lui parlava con gli atti e la mafia di questo aveva paura. Lui applicava il motto che chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola". Ha citato il giudice ucciso in via D'Amelio il leader della Lega Matteo Salvini a Palermo.